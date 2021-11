Burkina Faso: Mindestens 27 Tote bei zwei Terroranschlägen (Florian Schuh/dpa)

Allein bei einem Angriff auf einen Polizei-Posten in der nördlichen Provinz Soum seien 20 Menschen ums Leben gekommen, sagte Sicherheitsminister Koné. Militärangaben zufolge werden zudem seit gestern rund 60 Gendarmen vermisst. Zwei Tage zuvor waren bei einem Anschlag auf einer Landstraße in Soum sieben Polizisten getötet worden.

In Burkina Faso sind bewaffnete Gruppen aktiv, von denen einige den Terrorgruppen IS oder Al-Kaida nahestehen. Anschläge auf Militär- und Polizeiposten haben in vergangenen Wochen zugenommen, vor allen in Grenznähe zum Nachbarstaat Mali.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.