Syrien und Irak

Im syrischen Ort Taql Baql ist ein Elektrizitätswerk durch türkische Luftangriffe beschädigt worden. (Baderkhan Ahmad/AP/dpa)

Das syrische Verteidigungsministerium erklärte, unter den Opfern seien auch Regierungssoldaten. Das türkische Verteidigungsministerium teilte mit, die Angriffe hätten sich gegen Stützpunkte der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der syrischen YPG-Miliz gerichtet. Sie seien eine Reaktion auf den Bombenanschlag in Istanbul, bei dem vor einer Woche sechs Menschen getötet und viele verletzt wurden. Die türkische Regierung macht kurdische Gruppen dafür verantwortlich und beruft sich auf das in der UNO-Charta verankerte Recht auf Selbstverteidigung. PKK und YPG bestreiten, an dem Attentat beteiligt gewesen zu sein.

Aus Protest gegen die türkischen Luftangriffe gab es in mehreren deutschen Städten Demonstrationen. Unter anderem in Berlin, Leipzig und Frankfurt am Main gingen jeweils einige hundert Menschen auf die Straßen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.