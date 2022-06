Feuerwehrleute tragen ein Opfer aus einem abgebrannten Container-Depot in Sitakunda in Bangladesch. (AFP)

Mehr als 150 wurden nach Behördenangaben verletzt, etliche von ihnen schwer. Unter den Verletzten sind auch zahlreiche Feuerwehrleute und Polizisten, da sich während der Löscharbeiten eine massive Explosion ereignete.

Das Feuer in dem Containerlager in der Stadt Sitakunda im Südosten des Landes ist noch nicht unter Kontrolle. Es war am Samstag gegen Mitternacht ausgebrochen. Offenbar war ein Container mit Chemikalien explodiert. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.