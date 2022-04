Archivbild nach dem Einschlag einer Rakete in Kramatorsk. (afp / Volodimir Shuwajew)

Zudem wurden rund 100 Personen verletzt, wie die staatliche ukrainische Eisenbahngesellschaft mitteilte. Zwei Raketen seien am Bahnhof eingeschlagen. Es habe sich um einen "gezielten Angriff auf die Passagier-Infrastruktur" gehandelt. Von dem Bahnhof aus wollten demnach Zivilisten in sicherere Gebiete der Ukraine reisen. Der Gouverneur der Region Donezk, Kyrylenko, erklärte, Tausende Flüchtende seien zum Zeitpunkt des Raketeneinschlags auf dem Bahnhofsgelände gewesen. Auch die Nachrichtenagentur AP bestätigte den Militärschlag.

Angriffe auf Odessa, russischer Rückzug in Sumy

In der Nacht wurden laut ukrainischer Seite in der südlichen Region um Odessa am Schwarzen Meer Infrastruktur-Einrichtungen beschossen. Angaben zu möglichen Opfern und zum Ausmaß der Schäden liegen nicht vor. Im Nordosten teilten die Behörden mit, dass die Stadt Sumy und deren Umgebung nach dem Rückzug der russischen Truppen wieder unter ukrainischer Kontrolle stünden. Sie warnten rückkehrende Zivilisten vor Gefahren durch verminte Wege und Straßen. Präsident Selenskyj sprach in einer Videobotschaft von weiteren Gräueltaten der russischen Truppen. In Borodjanka bei Kiew sei es noch schrecklicher als in Butscha, betonte er. Details nannte er nicht.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gab es seit Beginn der russischen Invasion mehr als hundert Angriffe auf Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheitssystems in der Ukraine. WHO-Generaldirektor Tedros sprach von einer Verletzung des humanitären Völkerrechts.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.