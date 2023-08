Pakistanische Retungskräfte befreiten Passagiere aus den umgekippten Waggons. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Umair Ali)

Mindestens 80 weitere Passagiere wurden nach Polizeiangaben verletzt. Mehrere von ihnen schweben in Lebensgefahr. Pakistans Eisenbahnminister Rafique sagte, der Zug sei in der Provinz Sindh mit niedriger Geschwindigkeit von den Schienen abgekommen. Das Unglück könnte auf einen mechanischen Fehler zurückzuführen oder auch das Resultat von Sabotage sein. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden. In dem Zug befanden sich etwa 1.000 Personen.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.