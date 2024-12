Kasachstan

Die Unglücksstelle in der Nähe des Flughafens von Aktau. (Azamat Sarsenbayev / AP / dpa / Azamat Sarsenbayev)

Mindestens 29 Insassen seien lebend gefunden worden und befänden sich zur Behandlung in den umliegenden Krankenhäusern, erklärte ein Sprecher des Katastrophenschutzministeriums. Nach den Zahlen des Verkehrsministeriums befanden sich an Bord der aserbaidschanischen Maschine 59 Erwachsene, zwei Kinder und sechs Besatzungsmitglieder. Das Flugzeug vom Typ Embraer-190 war auf dem Weg von Aserbaidschans Hauptstadt Baku nach Grosny, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Die Fluggesellschaft Azerbaijan Airlines erklärte, die Maschine habe in der Nähe der kasachischen Stadt Aktau zu einer Notlandung angesetzt.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.