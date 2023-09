Zerstörung in der Stadt Al-Faschir in der sudanesischen Region Darfur nach einem Luftangriff am 1.09.2023 (AFP / -)

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurde ein Markt in der Stadt Nyala getroffen. Ein Krankenhausmitarbeiter sagte der Nachrichtenagentur AFP, auch mehrere Stadtviertel seien Ziel des Angriffs geworden. Wer die Verantwortung dafür trägt, ist unklar.

Erst am Wochenende waren bei Luftangriffen in der Region Darfur und in der Hauptstadt Khartum mindestens 50 Menschen getötet worden. Laut einer UNO-Organisation sollen in der Stadt El Geneina in Darfur mindestens 13 Massengräber entdeckt worden sein.

Im Sudan kommt es seit Mitte April zu Kämpfen zwischen der Armee und einer paramilitärischen Miliz namens RSF. Nichtregierungsorganisationen schätzen die Zahl der Todesopfer auf fast 7.500. Millionen Menschen sind geflohen.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.