Rettungskräfte am Ort des Anschlags. (AP)

Zudem gab es nach Angaben der Polizei viele Verletzte. Die Explosion ereignete sich während einer Veranstaltung der konservativ-islamischen Partei "Jamiat Ulema-e Islamin" in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, an der hunderte Menschen teilnahmen. Nach bisherigen Erkenntnissen sprengte sich ein Selbstmordattentäter in der Menge in die Luft. Über ihn und die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt. Die Partei steht der Taliban-Regierung im Nachbarland Afghanistan nahe und war in der Vergangenheit bereits mehrfach das Ziel von Attentaten.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.