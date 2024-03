Das Feuer brach in einem Restaurant aus. (Uncredited / XinHua / dpa / Uncredited)

Mindestens 22 weitere Menschen sind nach Angaben der Behörden in einem kritischen Zustand. Das Feuer brach in einem beliebten Restaurant in der Innenstadt von Dhaka aus und breitete sich schnell auf die oberen Stockwerke aus. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Die Polizei kündigte eine Untersuchung an.

Angesichts oft fehlender Brandschutzvorkehrungen sind Großbrände mit vielen Verletzten und Toten in mehrstöckigen Gebäuden in Bangladesch keine Seltenheit.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.