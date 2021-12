Mindestens 45 Menschen bei Angriffen in Nigeria getötet (Deutschlandfunk )

Nach offiziellen Angaben wurden mehrere Siedlungen im Norden des afrikanischen Landes überfallen. Die Behörden machten bewaffnete Angehörige der Volksgruppe der Fulani verantwortlich, das sind nomadische Viehhirten. Der nigerianische Präsident Buhari versprach die Verfolgung und Bestrafung der Täter.

In Nigeria kommt es immer wieder zu Kämpfen zwischen Nomadengruppen und sesshaften Bauern. In Folge des Klimawandels gibt es im ohnehin trockenen Norden Nigerias immer weniger Weiden, auf denen die Tiere der nomadischen Stämme grasen können. Diese ziehen daher vermehrt in Richtung Süden und kommen mit den Bauerngemeinden in Konflikt.

