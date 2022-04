Diese Zahl nannten die Behörden des Bundesstaats Imo im Süden des Landes. In Medienberichten ist sogar von mehr als 100 Toten die Rede. Die Detonation ereignete sich aus noch unbekannter Ursache in einer improvisierten Anlage. Dort wurde Rohöl raffiniert, das heimlich aus Pipelines der großen Konzerne abgezapft wurde. Solche illegalen Anlagen gibt es in dem von großer Armut und hoher Arbeitslosigkeit betroffenen Land viele. Sie verursachen häufig auch schwere Verschmutzungen unter anderem von Gewässern und Ackerland.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.