Blick auf die Al-Aksa-Moschee und den Tempelberg in Jerusalem (Archivbild)

Das sagte ein Vertreter des Palästinensischen Roten Halbmonds der Nachrichtenagentur AFP. Die Moschee ist eines der größten Heiligtümer des Islam. Zehntausende Muslime werden heute in der Altstadt erwartet, um während des Fastenmonats Ramadan auf und um den Tempelberg zu beten. Zudem wollen Tausende Christen am heutigen Karfreitag den Kreuzweg Jesu in Jerusalem nachstellen. Am Abend beginnt auch das jüdische Pessachfest. Die Polizei ist mit einem massiven Aufgebot vertreten.

An den Feierlichkeiten können auch wieder Touristen und Pilger aus dem Ausland teilnehmen. Wegen der Corona-Pandemie hatte Israel vor mehr als zwei Jahren seine Grenzen für Besucher geschlossen.

