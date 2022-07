Bundesaußenministerin Baerbock gibt vor Beginn der Geberkonferenz für die Republik Moldau in Bukarest ein Pressestatement. (dpa/ Sina Schuldt)

Noch sei die Bestandsaufnahme aber nicht abgeschlossen, sagte Rumäniens Außenminister Aurescu in Bukarest. Er betonte, der Krieg in der Ukraine habe in Moldau eine Flüchtlingskrise und wirtschaftliche Probleme ausgelöst. Deutschland will das osteuropäische Land mit "bis zu 77 Millionen Euro" unterstützen. 40 Millionen Euro davon sollen zur Abfederung der hohen Energiekosten für besonders arme Haushalte bereitgestellt werden. Zur Begründung sagte Außenministerin Baerbock, die Energiefrage sei "eine zentrale Sicherheitsfrage".

Moldau ist das ärmste Land Europas. Im April waren dem Land bei einer ersten internationalen Geberkonferenz in Berlin Hilfen in Höhe von mehr als 700 Millionen Euro zugesagt worden. Ende Juni verliehen die Staats- und Regierungschefs der EU Moldau den Status eines Beitrittskandidaten.

