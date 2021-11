Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft in dem südamerikanischen Land mit. In der Haftanstalt der Stadt Guayaquil hatte es Medienberichten zufolge über mehrere Stunden Schüsse und Explosionen gegeben. Vor dem Gebäude hätten sich Angehörige versammelt, die auf Informationen über das Schicksal von Familienmitgliedern in dem Gefängnis warteten.

In Ecuador gibt es offiziell rund 40.000 Häftlinge. Die Zellen sind überbelegt. Das Gefängnis in Guayaquil hat etwa 8.500 Insassen.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.