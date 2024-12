Missglückte Landung

Trümmer der Maschine am Unglücksort. (Maeng Dae-hwan / Newsis / AP / dpa )

Die Maschine kam von der Landebahn ab, raste in eine Mauer und geriet in Brand. Feuerwehrleute und Rettungssanitäter waren im Einsatz. Bislang ist von zwei geretteten Passagieren die Rede. Nach Informationen der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhap befanden sich 181 Menschen in der Maschine; bis auf zwei Thailänder waren demnach alle Reisende Südkoreaner. Die Boeing 737-800 der südkoreanischen Billigflug-Linie "Jeju Air" kam aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok.

Zur Unglücksursache gibt es noch keine offiziellen Angaben. Laut Yonhap könnte das Flugzeug in einen Vogelschwarm geraten sein, was möglicherweise eine Fehlfunktion des Fahrwerks verursachte. Der südkoreanische Interims-Präsident Choi Sang Mok berief in der Hauptstadt Seoul eine Krisensitzung des Kabinetts ein.

Erst am Mittwoch waren beim Absturz eines aserbaidschanischen Passierflugzeugs in Kasachstan 38 Menschen ums Leben gekommen. Grund war wohl ein versehentlicher Angriff der russsischen Luftabwehr.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.