Schwere Schäden in der Innenstadt von Mayfield (Getty Images via AFP / Brett Carlsen )

Allein im Bundesstaat Kentucky gebe es mindestens 74 Opfer, teilte Gouverneur Beshear mit. Mehr als 1.000 Häuser seien "weg, einfach weg". Die genaue Zahl der Opfer ist nach wie vor unbekannt. In einigen Gegenden machten die Verwüstungen es den Einsatzkräften nach eigenen Angaben unmöglich, von Tür zu Tür nach Opfern und Überlebenden zu suchen. Auch aus den Bundesstaaten Illinois, Tennessee, Missouri, Arkansas, wo unter anderem ein Pflegeheim einstürzte, wurden Todesopfer gemeldet.

Insgesamt hatte es am Wochenende allein in Kentucky fünf Tornados gegeben. Die Serie gilt in ihrer Wucht als außergewöhnlich, da das kältere Wetter im Dezember die Bildung solcher Stürme eigentlich erschwert. Präsident Biden reist heute in das Katastrophengebiet.

