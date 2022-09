Unwetter in Italien

Vier weitere Personen, darunter zwei Kinder, würden noch vermisst, teilten die Behörden in der Region Marken mit. Die Einwohner der Gemeinden am Fluss Misa wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

In der an der Adriaküste gelegenen Provinz Ancona war gestern Abend binnen weniger Stunden so viel Regen gefallen wie normalerweise in einem halben Jahr. Flüsse strömten teils meterhoch durch Ortschaften. Straßen und Häuser wurden überflutet, Strom und Telefonverbindungen fielen vielerorts aus.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.