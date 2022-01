Sudan: Sicherheitskräfte gehen mit Tränengas gegen Demonstranten vor. (AP Photo/Marwan Ali)

Nach Agenturberichten wurden mindestens drei Menschen erschossen. Allein in der Hauptstadt Khartum waren wieder Tausende auf die Straße gegangen, um gegen die Machtübernahme durch das Militär zu protestieren. Sie zogen in Richtung des Präsidentenpalastes, blockierten eine Hauptstraße und zündeten Reifen an. Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein.

Das Militär unter General al-Burhan hatte im Oktober den Ausnahmezustand verhängt und die Regierung abgesetzt. Seitdem kommt es regelmäßig zu Massenprotesten, gegen die die Armee gewaltsam vorgeht. Seit Beginn der Proteste kamen mehr als 60 Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.