Nahost-Konflikt

Archivbild eines früheren israelischen Militäreinsatzes im Westjordanland. (Ayman Nobani/dpa)

Das palästinensische Gesundheitsministerium erklärte, beim Beschuss der Stadt Dschenin mit Raketen seien zudem rund zwei Dutzend weitere Menschen verletzt worden.

Die israelische Armee sprach von einem großangelegten Militäreinsatz gegen terroristische Infrastruktur militanter Palästinenser in der Region. Dabei konzentriere man sich auf ein Flüchtlingslager in Dschenin. Israelische Medien berichteten, es sei zunächst aus der Luft angegriffen worden. Anschließend seien in großer Zahl Soldaten eingerückt, die sich Gefechte mit militanten Palästinensern geliefert hätten.

