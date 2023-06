Wie der Gouverneur der Region Dnipropetrovsk per Telegram mitteilte, werden unter den Trümmern weitere Opfer vermutet. Der Angriff traf den Angaben zufolge Krywyj Rih, die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Selenskyj.

Die Ukraine hatte vor einigen Tagen mit einer Gegenoffensive begonnen. Selenskyj sprach in seiner täglichen Videoansprache von heftigen Kämpfen gegen russische Einheiten, aber die ukrainischen Truppen kämen voran. Russland hatte gestern mitgeteilt, man habe ukrainische Angriffe abgewehrt. Die Darstellungen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Grossi, reist heute in die Ukraine. Nach Gesprächen in Kiew ist ein Besuch im Atomkraftwerk von Saporischschja geplant. Dort will sich Grossi nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms ein Bild von der Lage machen. Der Damm war vor einer Woche zerstört worden. Daraufhin waren riesige Mengen Wasser aus dem Stausee ausgetreten, der auch zur Kühlung der sechs Reaktoren des AKW genutzt wird.

Die Reaktoren des von Russland besetzten Atomkraftwerks sind seit Monaten abgeschaltet. Der Brennstoff in den Reaktorkernen und in den Lagerbecken muss jedoch weiterhin ständig gekühlt werden.

