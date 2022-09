Taiwan wurde seit gestern von zwei Erbeben erschüttert. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Andre M. Chang)

In der Stadt Yuli im Südosten des Landes kam mindestens ein Mensch ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt, wie das Krisenzentrum in der Hauptstadt Taipeh mitteilte. Mehrere Häuser seien eingestürzt; mehr als 7.000 Haushalte seien ohne Strom. Auf einem Berg in Yuli befänden sich noch rund 400 Touristen, die wegen eines Erdrutsches den Rückweg nicht antreten könnten. In der Region Hualien im Osten entgleiste demnach ein Zug und ein Supermarkt stürzte ein.

Das Beben hatte laut der US-Erdbebenwarte eine Stärke von 7,2. Das Epizentrum lag im Südosten Taiwans. Bereits gestern hatte es in der Region ein Beben der Stärke 6,5 gegeben.

