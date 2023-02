Immer wieder sterben Menschen durch Lawinen. (dpa/Angelika Warmuth)

In Österreich wurden nach Polizeiangaben am Wochenende acht Menschen tot aus den Schneemassen geborgen. Zwei weitere Skifahrer starben bei einem Lawinenabgang in der Schweiz, eine Tourengeherin aus Bayern starb in Südtirol.

In den Alpen war in den vergangenen Tagen regional deutlich mehr als ein Meter Neuschnee gefallen. Allein in Tirol wurden Dutzende Lawinen gezählt. Laut Experten hält die Gefahr weiterer Schneeabgänge an.

