15 weitere wurden verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtet. Offenbar handelt es sich bei den Opfern um Rekruten für den Krieg in der Ukraine. In anderen russischen Medien war von bis zu 22 Toten die Rede. Das Verteidigungsministerium in Moskau spricht von einem Terroranschlag. Zwei Bürger aus einer ehemaligen Sowjetrepublik hätten das Feuer eröffnet, hieß es weiter. Sie seien erschossen worden. Staatschef Putin will rund 300.000 Reservisten einziehen lassen, um nach den Niederlagen seiner Truppen in der Ukraine die dort noch besetzten Gebiete zu halten.

