Gestern Abend hatte Präsident Selenskyj die Bevölkerung vor einer wahrscheinlich bevorstehenden Angriffswelle gewarnt. Russland verachte christliche Werte und könnte über Weihnachten aktiv werden, sagte er in einer Videobotschaft. Zuvor hatte Selenskyj bei einem Treffen mit Diplomaten in Kiew angekündigt, im kommenden Jahr die Präsenz des Landes in Afrika mit der Öffnung von zehn Botschaften auszuweiten. Man sei dabei, die Beziehungen zu Dutzenden von afrikanischen Ländern zu festigen. Um welche Länder es geht, sagte Selenskyj nicht. Die Ukraine bemüht sich um Unterstützung mehrerer Staaten und wirbt unter anderem mit humanitären Hilfen in Form von Getreidelieferungen.

Vor genau zehn Monaten hatte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.