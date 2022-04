Tote und Verletzte nach Bergwerk-Unglück in Polen (Zbigniew Meissner/PAP/dpa)

Nach sieben weiteren Mitarbeitern werde gesucht, teilten die Einsatzkräfte mit. In dem Bergwerk im schlesischen Pniowek südlich von Kattowitz war es in der Nacht zu einer Methangasexplosion gekommen. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich nach Angaben des Betreibers 42 Bergleute im Stollen. Davon seien 20 Personen mit Verbrennungen und anderen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Polens Regierungschef Morawiecki drückte bei einem Besuch am Unglücksort den Angehörigen der Opfer seine Anteilnahme aus.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.