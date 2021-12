In den Bundesstaaten Nebraska, Iowa und Minnesota stürzten Bäume um, wurden Dächer abgedeckt und Wohnwagen von Windstößen mitgerissen. In Kansas löste das Unwetter zwei schwere Verkehrsunfälle aus, in Michigan kam es wie in einigen anderen Gegenden zu Stromausfällen. Hintergrund sind Meteorologen zufolge ungewöhnlich warme Wetterbedingungen. Im Südwesten Wisconsins wurden zuletzt 21 Grad Celsius gemessen.

Das Sturmtief zieht inzwischen weiter Richtung Norden nach Kanada.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.