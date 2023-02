Österreich und Schweiz

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein aktuelles Bildmaterial vor (Symbolbild Lawinenwarnung). (dpa/Angelika Warmuth)

Im östereichischen Kaltenbach in Tirol starb nach Polizeiangaben ein 17-jähriger Neuseeländer. Ein chinesischer Skitourist verunglückte ebenfalls in Tirol bei einem Abgang in Sölden. Im Kleinwalsertal im Bundesland Vorarlberg wurde ein 50-Jähriger tot unter einer Lawine gefunden, der bereits am Freitag als vermisst gemeldet worden war. Im schweizerischen Kanton Graubünden kamen ein Mann und eine Frau in den Schneemassen ums Leben. Die meisten der Todesopfer waren abseits der Pisten unterwegs. Im Osten Österreichs hatte die Lawinen-Warnskala auf Stufe vier von fünf gestanden.

