Ein Mann eröffnete nach Polizeiangaben in Bnei Brak nahe Tel Aviv das Feuer auf Passanten. Polizisten hätten ihn erschossen, hieß es. Medienberichten zufolge handelt es sich um einen Palästinenser aus dem Westjordanland. Regierungschef Bennett sagte vor Beratungen mit Verteidigungsminister Gantz sowie Vertretern des Militärs und Polizei, Israel sei mit einer mörderischen arabischen Terrorwelle konfrontiert. Man werde entschlossen vorgehen. Der Außenbeauftragte der Europäischen Union und das Auswärtige Amt in Berlin verurteilten die Tat. In den Palästinenser-Gebieten und im Libanon soll es vereinzelt Freudenfeiern gegeben haben.

Erst am Sonntag waren bei einem Anschlag in Hadera zwei Polizisten durch Schüsse getötet worden. Die Attentäter wurden ebenfalls erschossen. Vor einer Woche erstach ein Mann in Beerscheba im Süden Israels drei Menschen und überfuhr einen weiteren mit seinem Auto. Der Mann wurde von Passanten erschossen. Die Taten wurden den Angaben zufolge von israelischen Arabern verübt. Sie sollen Verbindungen zur Terrororganisation IS gehabt haben.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.