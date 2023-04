Feuerwehrleute auf den Trümmern des eingestürzten Gebäudes (Nicolas Tucat / AFP / dpa / Nicolas Tucat)

Bürgermeister Payan sagte, unter den Trümmern könnten sich noch weitere Opfer befinden. Ein Feuer erschwere die Rettungsarbeiten. Berichten zufolge stürzten auch Teile benachbarter Häuser ein, 80 Bewohner seien in Sicherheit gebracht worden, hieß es.

Der Einsturz kurz vor ein Uhr morgens in der Altstadtgegend von Marseille war auch in anderen Stadtvierteln zu hören. Straßen in der Nähe wurden abgeriegelt. Rund 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Die Ursache für das Unglück ist noch nicht geklärt. Anwohner berichteten von einer Explosion. Der Präfekt der Region, Mirmand, sagte der Nachrichtenagentur AFP, möglicherweise habe es sich um eine Gas-Explosion gehandelt.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.