Tote durch Schüsse in Monterey Park bei Los Angeles. (dpa / AP / Jae C. Hong)

Die Tat ereignete sich in Monterey Park, einem Ort im Großraum Los Angeles, wie die Polizei mitteilte. Medienberichten zufolge sollen auch zahlreiche Menschen verletzt worden sein. Der Angriff sei in einem Club verübt worden, in dem die Feier zum Neujahrsfest stattgefunden habe, heißt es. Augenzeugen zufolge schoss ein Mann mit einem automatischen Gewehr um sich. Die Hintergründe sind unklar.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.