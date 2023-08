Mehrere Tote nach Einsturz von Tempel in Indien. (Deutschlandradio)

Dabei seien mindestens neun Menschen getötet worden, erklärte der Regierungschef des Bundesstaats Himachal Pradesh. Die Rettungsarbeiten dauerten an. Es werde nach weiteren Menschen gesucht, die möglicherweise unter den Trümmern seien. Starker Regen, der heftige Überflutungen und Erdrutsche auslöst, ist in der Monsunzeit von Juni bis September in Südasien normal. Die Schäden sind oft groß - Häuser werden weggeschwemmt, es gibt immer wieder Todesopfer.

