In Kentucky kamen nach Angaben von Gouverneur Beshear mindestens acht Menschen ums Leben. Mehr als 1.000 Personen seien durch Rettungseinsätze in Sicherheit gebracht worden. Präsident Trump rief den Notstand aus. In Georgia starb ebenfalls ein Mensch, wie die Behörden mitteilten.

Auch die Bundestaaaten Tennessee, Arkansas, Virginia und West Virginia sind betroffen. Zehntausende Haushalte sind ohne Strom und Trinkwasser.

