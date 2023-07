Zu dieser Meldung liegt uns noch kein aktueles Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

81 Personen kamen nach Angaben der Feuerwehr mit Rauchvergiftungen in Krankenhäuser; zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr. 170 Bewohner des Heims konnten in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache kurz vor Mitternacht in einem der Zimmer ausgebrochen.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.