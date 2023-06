Russischer Angriffskrieg

In der ukrainnische Stadt Kryvyi Rih ist ein mehrstöckiges Haus von einer russischen Rakete getroffen worden. (AP)

Nach Angaben der Behörden in der Region Dnipropetrowsk sind noch mehrere Menschen unter den Trümmern eines mehrstöckigen Wohnhauses in der Stadt Kriwij Rih verschüttet. 19 Menschen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Auch aus der Hauptstadt Kiew und aus Charkiw wurden russische Drohnen- und Raketenangriffe gemeldet. Die Luftangriffe erfolgten, nachdem die Ukraine nach eigenen Angaben im Zuge ihrer Gegenoffensive mehrere Dörfer zurückerobert hatte.

