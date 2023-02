Zerstörungen in einem Wohn- und Geschäftsbezirk von Charkiw nach einem russischen Luftangriff. (Archivbild) (picture alliance / VX / Vudi Xhymshiti)

Das teilte das ukrainische Präsidentenbüro in Kiew mit. Zu den Opfern zählten zwei Männer, die bei einem Bombardement ihres Wohngebäudes in der ostukrainischen Region Charkiw ums Leben gekommen seien, hieß es. Gouverneur Kyrylenko meldete, dass bei einem russischen Angriff in Kramatorsk sechs Menschen verletzt worden seien. Zudem wurden 18 Wohngebäude, zwei Krankenhäuser und eine Schule beschädigt. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich aktuell nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.