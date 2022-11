Nach dem Erdrutsch im Norden der italienischen Insel Ischia wird eine Straße von Trümmern und Schlamm befreit. (AP / Salvatore Laporta )

Wie die zuständigen Behörden mitteilten, verloren sieben Menschen, darunter zwei Frauen und ein kleines Mädchen, in den Schlammmassen ihr Leben. Mehrere Personen würden noch vermisst. Feuerwehrtaucher prüften, ob sich in den ins Meer gespülten Autos möglicherweise Opfer befinden. Am Vormittag hatte die Regierung in Rom den Notstand für Ischia ausgerufen. Damit können zwei Millionen Euro Soforthilfe zur Verfügung gestellt werden.

Heftige Regenfälle hatten eine Lawine aus Schlamm und Geröll ausgelöst und Bäume und Autos mitgerissen; Gebäude wurden zerstört.

