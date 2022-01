Auch im benachbarten Bundesstaat Bahia kam es in den vergangenen Wochen zu Überschwemmungen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Manuella Luana)

Sie kamen bei Erdrutschen und Überschwemmungen im Südosten des Landes ums Leben, wie die dortigen Behörden mitteilten. Wegen der Wassermassen mussten mehr als 17.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Angesichts hoher Pegelstände stehen einige Dämme unter besonderer Beobachtung. Besonders betroffen ist der Bundesstaat Minas Gerais. Dort waren bereits am Sonntag zehn Passagiere eines Ausflugsboots ums Leben gekommen, als eine Felswand in den See stürzte. Auch hier werden vorangegangene schwere Regenfälle als Ursache vermutet.

