Ein Erdbeben der Stärke 6,2 hat Indonesien erschüttert (Deutschlandradio)

Die Erdstöße hatten nach Angaben der US-Erdbebenwarte eine Stärke von 6,2. Betroffen war vor allem die Insel Sumatra, aber auch die Einwohner benachbarter Inseln wurden in Panik versetzt. Fernsehbilder zeigten, wie Menschen in Padang auf Sumatra in Massen auf die Straßen rannten. Die Erschütterungen waren auch in Malaysia und Singapur zu spüren. In der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur versammelten sich die Menschen auf den Straßen, weil Hochhäuser ins Wanken geraten waren.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.