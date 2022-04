Mehrere Verletzte bei Schüssen in Tel Aviv (Deutschlandradio)

Nach Angaben von Rettungskräften wurden dabei zwei Menschen getötet und acht weitere verletzt. Sicherheitskräfte lieferten sich einen Schusswechsel mit einem der Attentäter. Der Angriff ereignete sich im Zentrum von Tel Aviv in einer beliebten Straße. Nach bislang unbestätigten Medienberichten soll es an mehreren Punkten gleichzeitig Schüsse gegeben haben. Die Polizei rief die Bewohner auf, in ihren Häusern zu bleiben.

In Israel und den besetzten Palästinensergebieten hatte es in den letzten Wochen vermehrt Anschläge gegeben. Mindestens elf Menschen wurden dabei getötet. Die israelische Polizei wurde durch 1.000 Soldaten verstärkt, um die Sicherheitslage zu verbessern.

