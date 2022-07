Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Einsatzkräfte berichteten zudem von zahlreichen Verletzten. Ersten Ermittlungen zufolge zündete ein Selbstmordattentäter in einem Lastwagen vor dem Hotel einen Sprengsatz. Die in Somalia besonders aktive Terrormiliz Al-Shabaab reklamierte den Anschlag für sich und gab an, Soldaten und Politiker in dem Hotel getötet zu haben.

Al-Shabaab verübt immer wieder Anschläge in Somalia. Die Terroristen wollen die Regierung stürzen, um einen islamischen Staat zu errichten.

