Massenpanik in Fußballstadion in El Salvador (Milton Flores / AP / dpa / Milton Flores)

Zudem seien rund 100 Personen in ernstem Zustand in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden, schreibt die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf den Direktor des Zivilschutzes in dem zentralamerikanischen Staat.

Nach ersten Informationen der Behörden kam es zu der Massenpanik, als Fans versuchten, für die Partie zwischen zwei der populärsten Teams des Landes in das Stadion zu gelangen.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.