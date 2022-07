In den chinesischen Provinzen Sichuan und Gansu sind bei Starkregen und Überschwemmungen zwölf Menschen ums Leben gekommen (Archivfoto). (dpa-news/Uncredited/AP/)

Wie ein Sprecher der Einsatzkräfte mitteilte, mussten in der Provinz Sichuan tausende Häuser evakuiert werden. Starkregen habe zu Überschwemmungen geführt und die Gebäude teilweise unterspült, hieß es. Auch in der Provinz Gansu wurden etwa 3.000 Personen vor den Fluten in Sicherheit gebracht. Binnen 36 Stunden fielen in den beiden Regionen fast 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Das ist nach Angaben des chinesischen Wetterdienstes beinahe doppelt so viel wie die durchschnittliche Regenmenge im Juli.

Der Osten Chinas wurde indessen von einer Hitzewelle heimgesucht. In der Stadt Schanghai und in der Provinz Zhejiang herrschten in der vergangenen Woche Temperaturen von 42 Grad Celsius.

