Mindestlöhne für Pflegekräfte werden angehoben. (dpa / Christoph Schmidt)

Darauf verständigte sich die Pflegekommission aus Mitgliedern der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände. Je nach Qualifikation steigen die Gehälter in einer ersten Stufe zum 1. April zwischen 2,6 und 5,6 Prozent. Pflege-Hilfskräfte bekommen dann 12 Euro 55 pro Stunde, qualifizierte Pflegehilfskräfte 13 Euro 20 und Pflegefachkräfte 15 Euro 40. Bis Dezember 2023 ist in drei Stufen ein weiterer Anstieg vorgesehen. Die neuen Vereinbarungen gelten nach Angaben der Bundesregierung für rund 1,2 Millionen Beschäftigte. Pflegekräfte etwa in Privathaushalten gehören nicht dazu. Für sie bleibt es beim gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 9 Euro 82 pro Stunde, der allerdings im Jahresverlauf auf zwölf Euro erhöht werden soll.

