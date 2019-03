Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert schärfere Sanktionen bei Verstößen gegen den Mindestlohn.

Vorstandsmitglied Körzell sagte der Funke Mediengruppe, Arbeitgeber, die sich nicht an die Regeln hielten, sollten künftig keine öffentlichen Aufträge mehr erhalten. Das müsse auch für solche Fälle gelten, in denen nicht der eigentliche Auftragnehmer, sondern dessen Subunternehmer den Mindestlohn unterlaufe. Dass es immer wieder Verstöße gebe, zeige, wie wichtig regelmäßige Kontrollen seien und dass darüber hinaus die Pflicht der Arbeitgeber zur Aufzeichnung der Beschäftigungszeiten verschärft werden müsse.



Anlass der Äußerungen ist die Bilanz des Zolls für das vergangene Jahr, die Bundesfinanzminister Scholz heute in Berlin vorstellen will.