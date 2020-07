Der Vorsitzende der Mindestlohnkommission, Zilius, hat sich kritisch zu einer zügigen Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro geäußert.

Dies wäre aus seiner Sicht "höchst problematisch", sagte Zilius der "Rheinischen Post". In diesem Falle nämlich fände eine Überholung von laufenden Tarifverträgen in einem Umfang statt, der mit der im Grundgesetz vereinbarten Tarifautonomie nicht mehr viel zu tun hätte. Anders ausgedrückt würde man mit einer zu schnellen Erhöhung die Tarifverhandlungen für untere Lohngruppen obsolet machen, argumentierte der Kommissions-Vorsitzende. Sein Gremium hatte eine Anhebung von jetzt 9,35 Euro auf 10,45 Euro pro Stunde bis 2022 empfohlen. Daraufhin hatte Bundesarbeitsminister Heil erklärt, er strebe rasch eine Erhöhung auf zwölf Euro an. Dazu wolle er der Mindestlohnkommission neue Vorgaben machen.



In der neunköpfigen Runde stimmen sich unter anderem Spitzenvertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften über die Höhe des Mindestlohns ab.