Der Vorsitzende der Mindestlohnkommission, Zilius, hat sich kritisch zu einer zügigen Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro geäußert.

Zilius sagte der "Rheinischen Post", in diesem Fall würden laufende Tarifverträge in einem Umfang überholt, der mit der im Grundgesetz vereinbarten Tarifautonomie nicht mehr viel zu tun hätte. Die Tarifverhandlungen für untere Lohngruppen würden dadurch obsolet gemacht, argumentierte Zilius. Die Mindestlohnkommission hat eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 10,45 Euro pro Stunde bis 2022 empfohlen. Bundesarbeitsminister Heil strebt dagegen eine Erhöhung auf zwölf Euro an und erklärte, er werde dazu der Kommission neue Vorgaben machen. Derzeit liegt der Mindestlohn bei 9,35 Euro.