SPD, Grüne und FDP haben den gesetzlichen Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde erhöht. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild| Fernando Gutierrez-Juarez)

Nach Angaben von Bundesarbeitsminister Heil kommt der höhere Mindestlohn etwa sechs Millionen Menschen zugute. In der Debatte bezeichnete der SPD-Politiker die Erhöhung als Frage des Respekts. Hart arbeitende Menschen dürften nicht mit Löhnen abgespeist werden, mit denen sie nicht über die Runden kämen.

Am Nachmittag entscheiden die Abgeordneten über die geplanten Sonderausgaben für die Bundeswehr. 100 Milliarden Euro zusätzlich sollen in den kommenden Jahren in die Ausrüstung der Streitkräfte fließen. Für das Vorhaben ist eine Grundgesetzänderung nötig. Es wird erwartet, dass die dafür erforderliche Zweidrittelmehrheit zustande kommt, nachdem sich Regierungsparteien und Union abschließend über das Vorhaben geeinigt haben.

