In der Kommission zur Festsetzung des Mindestlohns zeichnet sich zwei Tage vor der nächsten Sitzung kein Kompromiss zwischen den Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften ab.

Das DGB-Vorstandsmitglied Körzel sagte der Deutschen Presse-Agentur, viele Arbeitnehmer, die vor kurzem noch in der Krise beklatscht worden seien, weil sie die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet hätten, verdienten am unteren Ende der Lohnskala. Dass sie sich jetzt in Verzicht üben sollten, komme nicht infrage. Dagegen erklärte der Vertreter des BDA, Kampeter, er habe kein Verständnis dafür, wenn sich in diesen Zeiten Politik und Gewerkschaften mit öffentlichen Vorschlägen geradezu überschlügen. Mit Verweis auf die Wirtschaftskrise warnen die Unternehmen vor einer zu starken Erhöhung des Mindestlohns, während Arbeitnehmervertreter eine mittelfristige Anhebung der gesetzlichen Lohnuntergrenze auf 12 Euro pro Stunde gefordert hatten. Momentan liegt sie bei 9,35 Euro.



Auf Basis der Tariferhöhungen der vergangenen beiden Jahre würde der Mindestlohn auch im kommenden Jahr die 10-Euro-Grenze nicht erreichen.