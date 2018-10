In Deutschland sind weniger Menschen auf Sozialleistungen angewiesen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ging bei der sozialen Mindestsicherung im Jahr 2017 die Zahl der Empfänger um 300.000 auf 7,6 Millionen Menschen zurück. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 9,2 Prozent.



Vor allem Geflüchtete empfingen im vergangenen Jahr deutlich weniger Mindestsicherungsleistungen. Die Statistiker verzeichneten ein Minus von fast 36 Prozent. Der Rückgang sei vor allem mit vielen abgeschlossenen Asylverfahren zu erklären. Überdurchschnittlich sank die Zahl der Empfangsberechtigten auch in Ostdeutschland - in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg um jeweils etwa sieben Prozent.



Gegen den allgemeinen Trend stieg allerdings die Zahl der Empfangsberechtigten bei älteren Menschen. Hier verzeichnet die Statistik ein Plus von gut drei Prozent gegenüber 2016.