Tankrabatt

Der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes, Küchen, verwies im Deutschlandfunk auf höhere Beschaffungskosten für die Unternehmen. Grund sei unter anderem, dass Benzin und Diesel teilweise schon als fertige Produkte nach Deutschland kämen. Die Kosten dafür seien auf dem Weltmarkt deutlich gestiegen, unter anderem weil bei der Produktion von Kraftstoffen hohe Mengen von Energie eingesetzt werden müssten. Durch den Krieg in der Ukraine seien auch eine Reihe von Raffinerien ausgefallen. Hinzu käme eine weltweit gestiegene Nachfrage. In so einer Situation sei es ganz normal, dass die Preise stiegen, sagte Küchen. Man könne daher auch keine direkte Verbindung zwischen dem Rohölpreis und den Preisen an der Tankstelle herstellen.